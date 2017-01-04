日職》巨人大補強 拚奪冠10大必看焦點

陽岱鋼加盟巨人，被視為年度大補強之一。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕為奪回3年來央聯優勝，並拚回「日本一」，讀賣巨人在去年季後進行大補強，喊出新口號「新化」，也延攬大咖陽岱鋼等自由球員。日媒今整理巨人今年10大必看焦點。

1.「巨人陽」誕生 自由球員大補強

除了台灣好手陽岱鋼，以及DeNA山口俊、軟銀森福允彦，巨人達成日職史上首次同年網羅3名自由球員，此外還交易來吉川光夫、石川慎吾，並簽下洋將麥基（Casey McGehee）、卡米內洛（Arquimedes Caminero），推估砸了30億日圓大補強。

2.大物內野手吉川尚輝

雖然最想指名的田中正義沒能抽到交涉權，取而代之巨人選到中京學院大學的內野手吉川尚輝，被評估跑、打、守三拍子選手，也有望角逐二壘手的缺，增加板凳實力。

3.二壘手誰來扛

即使有國家級游擊手坂本勇人，和他搭檔的二壘手始終競爭激烈，扣除新秀吉川尚輝，還有洋將克魯茲（Luis Cruz）、片岡治大、山本泰寬、寺内崇幸、中井大介等人卡位。

4.6洋將大亂鬥

日職一軍洋將僅4名額，然而投手有麥克拉斯（Miles Mikolas）、馬錫森（Scott Mathieson）、卡米內洛，野手有瓊斯（Garrett Jones）、克魯茲、麥基，6人將爭取4個名額，育成選手還有索利曼等人，如何在一、二軍調度得宜，也考驗教練團。

5.投手老將的去向

今年對老將內海哲也、杉內俊哉和大竹寬來說是關鍵的一年，內海哲也去年拿下9勝，杉內俊哉則因進行髖關節手術報銷，今年來到合約最後一年，大竹寬6勝的成績也不及格。

6.三壘手也搶手

已有三壘手金手套、最佳九人雙料得主村田修一，加上後起之秀岡本和真、新洋將麥基，三壘的位置也搶手。

7.小林誠司接班阿部慎之助

以第一指名進入職棒的捕手小林誠司被視為阿部接班人，去年129場比賽也達到規定打席，小林也在自主訓練期間向阿部討教配球、指揮、姿勢等，盼來季能更幫助球隊。

8.先發輪值競爭

巨人原有菅野智之、田口麗斗和洋將等先發投手，現又加入山口俊、吉川光夫，陣容中還有「老將組」內海哲也、杉內俊哉、大竹寬，22歲左投今村信貴、本季才轉任先發的宮國椋丞、2015年選秀第一指名櫻井俊貴、三年級生高木勇人等，先發投手人才濟濟，新球季先發輪值備受矚目。

9.投手教練小谷正勝回歸

2013至16年執教千葉羅德二軍，今年71歲的教練小谷正勝回到巨人，對年輕投手養成帶來氣象。

10.岡本和真挑戰外野

由於三壘有前輩村田修一卡位，為爭取出賽機會，岡本和真職棒第3年將挑戰左外野守備。二軍打下74分打點、18轟，能否在一軍複製強打實力，也值得期待。