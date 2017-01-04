NBA》再受傷沮喪到不想說話 林書豪觀察隊友取經

林書豪。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕受到傷勢影響，林書豪在3日籃網與爵士一戰中依舊缺陣，受訪時他坦言受傷那晚真的感到很沮喪，但他也利用休息這段時間觀察隊友狀況，思考如何帶給球隊幫助，不過目前仍未有明確歸隊時間。

「一切都很艱辛，受傷那晚我真的很沮喪，甚至不想跟任何人說話。」林書豪坦言再度受傷讓他感到挫折，來到籃網後所發生的事情，和他原本預期有所落差。即便沮喪，林書豪仍以樂觀態度面對，「我想這就是人生吧」，他表示既然受傷，那就在場邊觀察隊友的打球方式，思考如何幫助隊友、幫助球隊，學習如何解讀比賽，「就當是學到一些經驗」，他也感謝這段期間隊友給他的鼓勵。

不過，目前籃網仍未明確訂出林書豪的歸隊時間，6日與溜馬一戰回歸與否，籃網也未表態，預計可能繼續由懷特海德（Isaiah Whitehead）扛下先發控球的位置。