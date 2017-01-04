中職》5年「約」定大王 猿領隊劉玠廷說分明

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿今天公布「大王」王柏融新約，5年保證拿到3000萬元，這5年基本月薪都是50萬元，若前3年達到一定出賽數門檻和打擊表現，後兩年的月薪依序為55萬、60萬元，不過猿隊並未透露相關條件和門檻。

以5年大約簽下王柏融，Lamigo桃猿領隊劉玠廷表示，5年合約，以現在來看當然相當高，過去也沒有這樣的案例，但如果把時間拉長來看，對球團來說也是相當滿意的合約。

明年球季結束王柏融就可以取得旅外資格，劉玠廷表示，如果符合聯盟規章，球團和球員有意願，球團也有期待，三項要件都符合，如果國外球團有興趣，大家可以來談談看，Lamigo球團都採開放態度。