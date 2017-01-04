中職》王柏融調薪幅度400％ 既是新人之最也是史上最速
2017/01/04 18:20
王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo桃猿今天公布「大王」王柏融新約，5年複數年約、至2019年月薪50萬，高達400%的漲幅不僅刷新藍寅倫保持的150%漲幅紀錄，更一舉打破中職紀錄。
去年登頂義大犀牛薪資王，轉手後挑戰百萬年薪的「神全」林益全，2009年同樣抱走新人王、年度MVP大獎，當時從11萬加至22萬；2014年藍寅倫從6萬加到15萬，漲幅150%是原紀錄保持人；去年新人王許基宏則從月薪13萬元調升至22萬元，加薪9萬元，漲幅達69%。
王柏融前2季月薪都是10萬元，去年季末當起獎項大王，年度MVP、新人王、金手套等6項大獎一網打盡，今天獲得球團大加薪，中職三年級生就達陣50萬元，成為中職史上最快創下月薪50萬的純本土球員，新人王隔年薪資漲幅400%也寫下新的紀錄。
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