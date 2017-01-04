日立慈善盃女子菁英賽週五開打 曾雅妮首度參賽成焦點

曾雅妮首次參加日立慈善盃女子菁英賽。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕總獎金1000萬元的2017日立慈善盃女子菁英賽，將於本週五起，在桃園東方球場舉行，台灣名將曾雅妮首次參加這場比賽，成了今年賽事的觀戰重點。

連續第9年舉辦的日立慈善盃，每年都是全球最早舉辦的女子職業賽事。日立製作所台灣代表陳世鴻今天在賽前記者會上，再次歡迎各國好手來台參賽，他特別高興今年看到曾雅妮參加這場比賽，希望她能帶領台灣女將們把冠軍盃留下來。

日立製作所台灣代表陳世鴻，歡迎各國女將再次來到台灣，參加2017日立慈善盃女子菁英賽。（記者趙新天攝）

這是曾雅妮第1次參加日立慈善盃，她表示，很高興今年能在東方球場出賽，以往這個時候都是LPGA球季前的訓練期，她都沒辦法回來參加。去年球季比較早結束，訓練的時程也提前，她說：「這次能夠回來參賽，希望拿到好成績，為新球季作好準備，這也是LPGA賽季開打前最好的熱身機會。」

她也不忘呼籲球迷本週五起到桃園東方球場觀戰，她表示，這場比賽來看球又兼作公益，觀眾買票的金額，日立集團再加倍捐出去，幫助國內的社福機構照顧弱勢團體，妮妮說：「買門票作公益，還可以抽大獎，我跟朋友一起買了40張，還要開直播送票出去，歡迎大家一起來看這場比賽。」

今年除了曾雅妮參賽，4度奪冠的泰國好手波南儂也重返東方球場一較高下，今年即將在美國LPGA拚戰的李旻、徐薇淩、程思嘉、錢珮芸，在日本LPGA的魏筠潔、蔡佩穎、姚宣榆、劉依貞，和赴美唸高中習球的張雅淳、陳靜慈也在參賽陣中。

主辦單位在比賽期間特別安排球迷接駁車，在國立體大體育館和林口長庚醫院設有乘車處，週日還增加捷運迴龍站1號出口，方便觀眾到場欣賞各國好手的球技。

日立製作所台灣代表陳世鴻（左1）和與會貴賓共同宣布日立慈善盃女子菁英賽即將開賽。（記者趙新天攝）