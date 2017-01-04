HBL》高雄唯二球隊 高苑拚12強全勝、普門赴日移地訓練

高苑工商與普門高中。（名衍行銷提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕105學年度HBL高中籃球聯賽男子甲組12強複賽將在下週二（10日）於高雄巨蛋開戰，今日高雄體育局邀「唯二」南部球隊男子組高苑工商與女子組普門高中參加記者會，期盼兩隊能拚出佳績，高苑更肩負守護地主顏面的任務。

上屆以第4名作收的高苑工商，本屆在16強預賽展現當仁不讓氣勢，即便高二前鋒陳郁仁首戰就受傷，仍靠著田浩、洪楷傑、朱力勳、謝文源等主力，取得全勝晉級。

高苑12強複賽將在B組，遭遇「綠色神盾」松山高中、南湖高中、東山高中、東泰高中、后綜高中碰頭。12強複賽分為兩組，各組將取戰績前三名，率先晉級8強；分組第4則可以先晉級外卡賽次輪，各組的5、6名，將先搶下勝利，最終在外卡最終戰搶攻8強席位。

高苑本屆被看好能問鼎冠軍，學校董事長余政憲也親自蒞臨記者會，鼓勵所有球員發揮地主優勢，務必場場都要勝戰。

普門隊長羅培甄。（名衍行銷提供）

至於上屆收下第4名的普門，本屆預賽先拉出4連勝，最後一場不敵南湖高中，照樣晉級2月的8強準決賽。普門總教練廖哲億表示，輸這一場並沒有關係，現階段主要都是加強團隊默契。普門預計週六（7日）飛往日本移地訓練，預計19日回到台灣，準備備戰2月5日開打的8強賽。

本屆FOX體育台仍會帶來各階段賽事實況轉播，而為了讓球迷可以更快速即時觀看比賽，還與Yahoo奇摩運動合作，並增設專屬官方網站及Yahoo TV網路直播，讓球迷能即時掌握比分與即時戰況，也希望能吸引更多人加入支持HBL賽事。

是高苑隊長朱力勳。（名衍行銷提供）