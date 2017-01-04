中職》去年從缺 暴力猿今年2人登「50萬俱樂部」

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊「大王」王柏融月薪衝破50萬大關，連同今年複數年合約的「小胖」林泓育，2人攜手擠身「50萬俱樂部」。

去年中職12人月薪達到50萬，人數創下新高紀錄，包括統一獅隊郭泓志、陳鏞基、潘威倫，富邦悍將前身義大犀牛林益全、胡金龍、高國輝、羅嘉仁（最高50萬，12強保險公司理賠），中信兄弟林智勝、彭政閔、周思齊、陳鴻文、鄭凱文5人最多，獨缺Lamigo桃猿。

不過林泓育在去年初和Lamigo桃猿換約，總值2592萬元為中職捕手史上最大約，今年月薪為50萬。今天王柏融新約，月薪飆漲400%達到50萬，猿隊今年也有2人正式擠身「50萬俱樂部」。