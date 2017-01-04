中職》王柏融新合約破三千萬史上第六人 可望破陳金鋒紀錄
2017/01/04 19:41
王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今公布調薪結果，王柏融獲得5年總值3180萬元的複數年合約，是中職史上第6位簽下總值超過3000萬元合約的球員。
中職先前曾簽下總值破3000萬元合約的球員包括陳金鋒、彭政閔、林智勝、郭泓志及周思齊。陳金鋒在2006年時曾簽下6年複數年合約，前3年年薪為1千萬，後3年則拿到3003萬元，為目前桃猿隊薪水總值最高的球員。
彭政閔則是5年基本3060萬複數合約，林智勝則在去年與中信兄弟簽下3年3600萬（2016-2018年）合約，郭泓志與獅隊的合約則為3年3480萬（2014-2016年），周思齊則是5年3240萬元。
王柏融今與桃猿簽下5年複數年合約，總值3180萬元，2017年至2019年月薪50萬元，2020為55萬，2021年則上看60萬元，也有機會打破陳金鋒隊史薪水總值最高紀錄。
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