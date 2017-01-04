中職》不到兩年月薪衝上50萬 王柏融感謝球團肯定
2017/01/04 18:37
王柏融。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕今天Lamigo桃猿公布「大王」王柏融新約，5年保證拿到3000萬元，這5年基本月薪都是50萬元，若前3年達到一定出賽數門檻和打擊表現，後兩年的月薪依序為55萬、60萬元，打職棒不到2年的王柏融說，「感謝球團肯定，會用表現證明自己的價值。」
王柏融所屬經紀公司，寶悍經紀人陳德倫表示，「感謝Lamigo球團對柏融的肯定，5年合約對柏融來說是個保障。」簽下5年基本月薪50萬元的大約，陳德倫說，接下來5年王柏融會打得如何還是未知數，不過合約走完也才28歲，還是有機會尋求下一張大約。
兩年後王柏融將取得旅外打球資格，屆時有無機會到國外職棒發展？陳德倫強調，這方面還是要看Lamigo球團的意願和態度，也需考量國外球團提出的買斷金多寡。
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