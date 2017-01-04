中職》王躍霖夠操 勞苦功高中繼群獲加薪
2017/01/04 20:17
王躍霖。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊談薪大致底定，除了「50萬俱樂部」的新人王王柏融，中繼投手群多數都獲得加薪，包括先前就傳有機會突破30萬的陳禹勳，以及僅次於鄉長，投球局數多達61.1局、拿下10個中繼點的王躍霖。
陳禹勳以1個中繼點之差，和中繼王擦肩而過，但表現獲球團肯定，新球季月薪34萬出發。僅次於陳禹勳、猿隊第二「操」的王躍霖，雖然2勝5敗、1救援失敗和防禦率6.16不佳，球季先發（6場）、中繼兩邊跑，也獲得球團加薪4萬，今年月薪19萬。
排在陳禹勳、王躍霖之後，也在球季中被拉上先發的還有洪聖欽，59.1局3勝5敗3中繼，月薪增加2.5萬來到12萬。同樣以中繼投手獲得加薪的鄭承浩，新球季月薪9.5萬元，相較去年增加1.5萬。
洪聖欽。（資料照，記者羅沛德攝）
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