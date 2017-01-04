MLB》球團願投資後援投手 天價合約履破紀錄
2017/01/04 19:47
查普曼。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕去年大聯盟季後賽，印第安人展現絕佳的牛棚實力，就算先發投手撐不滿5局，印第安人牛棚接力照樣完封對手，不僅守護神艾倫（Cody Allen）表現稱職，米勒（Andrew Miller）更是展現無比韌性，完全適應總教練法蘭柯納（Terry Francona）的調度。
大聯盟後援投手近兩年都獲得不錯的合約，道奇以5年8千萬美元（約新台幣25億）簽回簡森（Kenley Jansen），洋基以5年8600萬美元（約新台幣27億）簽回查普曼（Aroldis Chapman），梅倫森（Mark Melancon）則是4年6200萬美元（約19.8億台幣）轉戰巨人。
去年12月6日梅倫森率先打破大聯盟牛棚合約紀錄，12月8日馬上被查普曼打破，根據《ESPN》的報導指出，後援投手的地位逐漸提升，也比以往更受到重視，在高張力的比賽中，球隊越來越需要這樣角色出現，並願意大量投資後援投手。
梅倫森。（資料照，法新社）
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