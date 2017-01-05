拓荒者作客勇士 今日賽事預告

勇士前鋒格林上一場比賽表現亮眼，並在終場前完成大三元，賽後榮登勇士社群焦點人物，率先取得全聯盟30勝的勇士，氣勢銳不可擋，拓荒者客場戰績不理想，今天作客強敵勇士，麥考輪能否挺身而出，再次打出前一場43分手感？請鎖定自由體育。

昨日台元吳盈潔與劉希曄合力攻下44分，不只賞強敵國泰首敗，今晚更有機會挑戰開季3連勝，台元總教練周泓瑜表示這是好的開始，希望球員能保持。

霍普曼盃即將進入尾聲，今天將由去年冠軍澳洲對上歷屆冠軍常客美國，會是誰勝出請拭目以待。

NBA

11:30 拓荒者 VS. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）

WSBL

18:00 台電 VS. 國泰（WSBL官網）

19:40 台元 VS. 電信（WSBL官網）

霍普曼盃

10:00 德國 VS. 西班牙（FOX體育）

17:30 澳洲 VS. 美國（FOX體育）