經典賽》郭總當面懇談 陳鴻文點頭出征

陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台中報導〕原本婉拒參加經典賽的中信兄弟終結者陳鴻文，經過和台灣隊總教練郭泰源面對面懇談，已經同意參賽，今晚就會報到，明天開始加入集訓。

陳鴻文在去年中職總冠軍賽表現不佳，被列入台灣隊大名單後，就以狀況不好而決定退出，但台灣隊一直沒有放棄要說服陳鴻文加入。

郭泰源表示，之前首席教練吳復連曾數度打電話給陳鴻文，表明台灣隊希望他參賽的立場，昨天台灣隊收假，陳鴻文來探中信隊友林智勝的班，他把握機會和陳鴻文面對面溝通，很高興終於讓陳鴻文同意參賽。

郭泰源表示，陳鴻文是有實力也有大型國際賽經驗的投手，而且身上沒有任何傷勢，希望他在台灣隊能夠放開心情好好訓練，成為球隊倚重的戰力。