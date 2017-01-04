經典賽》郭總當面懇談 陳鴻文點頭出征
2017/01/04 19:12
陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／台中報導〕原本婉拒參加經典賽的中信兄弟終結者陳鴻文，經過和台灣隊總教練郭泰源面對面懇談，已經同意參賽，今晚就會報到，明天開始加入集訓。
陳鴻文在去年中職總冠軍賽表現不佳，被列入台灣隊大名單後，就以狀況不好而決定退出，但台灣隊一直沒有放棄要說服陳鴻文加入。
郭泰源表示，之前首席教練吳復連曾數度打電話給陳鴻文，表明台灣隊希望他參賽的立場，昨天台灣隊收假，陳鴻文來探中信隊友林智勝的班，他把握機會和陳鴻文面對面溝通，很高興終於讓陳鴻文同意參賽。
郭泰源表示，陳鴻文是有實力也有大型國際賽經驗的投手，而且身上沒有任何傷勢，希望他在台灣隊能夠放開心情好好訓練，成為球隊倚重的戰力。
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