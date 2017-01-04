世大運聖火傳遞火炬手海選 報名時間延長至1月20日

世大運執行長蘇麗瓊9月率隊場勘。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017臺北世界大學運動會聖火傳遞，預計於今年夏天開跑，去年9月世大運執行長蘇麗瓊率隊至玉山場勘，當燃火系統成功克服高山嚴峻氣候，確認明年聖火上玉山可行，也燃起工作團隊對玉山傳遞的熱血。

回歸本屆世大運核心理念「For You．For Youth」，特別規劃邀請大專院校學生擔任火炬手，並採海選方式辦理，即年滿17歲且未滿29歲之大專院校在學學生，或畢業未滿1年之大專院校畢業生皆可報名，最終將錄取10名火炬手，含正取7名，備取3名。

本活動原報名截止日為106年1月6日，考量報名時間適逢大專院校期末考試，為鼓勵更多學生參與，特將報名截止時間延長至106年1月20日（星期五）下午5時，原定未滿20歲報名者應提供法定代理人同意書，現調整為進入第二階段才需於面試當日提供，期待更多喜愛登山及戶外活動的大專院校生加入這場意義非凡的海選盛會！

更多活動詳情請上活動網頁（http://torch.2017.taipei/）參閱。