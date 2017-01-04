棒球》經典賽用球送到 球大、縫線平待適應

世界棒球經典賽用球，球員測試手感。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊今天收到經典賽比賽用球，投手試握後普遍感覺球比較大，縫線則比較粗也比較平，必須加緊適應，但距離經典賽開打還有兩個月，應該不會有太大的問題。

統一獅潘威倫表示，經典賽用球除了比中職的球大，縫線也比較粗，球的轉速可能受到影響，集訓期間必須多試投各種球路，尤其是變化球，去了解球路軌跡的變化。

樂天隊宋家豪也覺得經典賽用球比日職的球大，縫線則比較平，扣球感覺不一樣，1月底返日參加開訓，會帶一些經典賽用球回去，讓自己更熟悉這顆球。

富邦悍將捕手林琨笙曾參加2009年經典賽，他表示，這次的經典賽用球縫線已經沒有09年那麼平，每個國家的比賽用球本來就不一樣，每一次國際賽都需要去適應，不會是大問題。