棒球》經典賽用球送到 球大、縫線平待適應
2017/01/04 19:45
世界棒球經典賽用球，球員測試手感。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊今天收到經典賽比賽用球，投手試握後普遍感覺球比較大，縫線則比較粗也比較平，必須加緊適應，但距離經典賽開打還有兩個月，應該不會有太大的問題。
統一獅潘威倫表示，經典賽用球除了比中職的球大，縫線也比較粗，球的轉速可能受到影響，集訓期間必須多試投各種球路，尤其是變化球，去了解球路軌跡的變化。
樂天隊宋家豪也覺得經典賽用球比日職的球大，縫線則比較平，扣球感覺不一樣，1月底返日參加開訓，會帶一些經典賽用球回去，讓自己更熟悉這顆球。
富邦悍將捕手林琨笙曾參加2009年經典賽，他表示，這次的經典賽用球縫線已經沒有09年那麼平，每個國家的比賽用球本來就不一樣，每一次國際賽都需要去適應，不會是大問題。
相關新聞
- 經典賽》郭總當面懇談 陳鴻文點頭出征
- 經典賽》到底為哪國效力 太空人外野手乾脆不打了
- 經典賽》不怕輿論壓力 南韓總教練就要吳昇桓
- 台灣隊「趕集」 郭總嘆奔波苦
- 經典賽》台灣隊投手戰力告急 培訓隊3小將明報到練球
推薦新聞
-
棒球》經典賽用球送到 球大、縫線平待適應2017/01/04 19:45
-
中職》去年從缺 暴力猿今年2人登「50萬俱樂部」2017/01/04 18:40
-
中職》不到兩年月薪衝上50萬 王柏融感謝球團肯定2017/01/04 18:37
-
中職》王柏融調薪幅度400％ 既是新人之最也是史上最速2017/01/04 18:20
-
Lamigo桃猿調薪結果看這裡！2017/01/04 18:19