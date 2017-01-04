WSBL》劉希曄、吳盈潔合飆44分 台元賞強敵國泰首敗

台元劉希瞱。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL首循環今日繼續在板橋體育館開戰，稱霸國內女籃多年的國泰以61：65不敵台元，吞下本季首敗，台元則以2連勝獨居領先。

台元本季僅10人可以上陣，但人人皆為可用之兵，此役在「三雌」蔡佩真、吳盈潔、劉希曄聯手下，克服第三節的最多11分落後。第四節更靠吳盈潔與劉希曄雙雙發揮，前者貢獻8分、後者轟下9分，最後1分05秒吳盈潔穩穩罰進兩球，率隊擊敗國泰，吳盈潔表示，「我站上罰球線其實很緊張，但就不斷提醒自己要平常心，腳要更用力一點。」

劉希曄此役飆進2顆三分球，攻下25分；吳盈潔19分進帳；蔡佩真12分及9籃板。

執教台元已有6年的總教練周泓瑜，首度率隊與首循環贏國泰，他表示，「我們在關鍵時刻的命中率與處理球都做得很好，這是一個好的開始，希望能繼續保持下去。」

國泰歐婕（右）帶球上籃，台元球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

劉希曄帶球上籃。（記者王藝菘攝）

台元吳盈潔（左）帶球上籃，國泰球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台元蔡佩真（左）帶球上籃，國泰球員防阻不及。（記者王藝菘攝）