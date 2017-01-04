經典賽》力拚冠軍 美國隊次輪想找巨人王牌助陣
2017/01/04 21:13
邦賈納。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕積極備戰經典賽，今年美國隊陣容華麗，且由於每一輪可再更換投手，外媒報導指出，美國有意在次輪的比賽中，找巨人王牌強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）助拳。
本次經典賽每輪可更換2名投手，因此外界也認為這對於美國、日本等國家來說是一大利多。外媒報導指出，美國隊有意在第2輪找巨人投手邦賈納加入輪值，不過由於他去年球季也隨隊參與季後賽，加上比賽時間正逢大聯盟春訓，目前邦賈納尚未鬆口表態是否參與。
目前美國隊投手陣容包括國民王牌薛哲（Max Scherzer）、光芒亞契（Chris Archer）、藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）、達菲（Danny Duffy）、葛雷格森（Luke Gregerson）及米勒（Andrew Miller）等人。
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