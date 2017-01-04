SBL》「我的制服時代」主題日 新台灣人穿制服超萌（影音）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL本週五將移師桃園中原大學體育館點燃戰火，本季桃園市政府和璞園簽約冠名，改為「桃園璞園建築籃球隊」，球團也順勢推出主題日「我的制服時代」，七日璞園、富邦之戰，穿制服進場即可拿到海報、球員卡，陣中明星球員也將穿上學生制服和粉絲同樂，並舉辦賽後簽名會，球團表示，現場近千張門票已銷售一空，當天確定滿場。

「我的制服時代」是本季第三個主題日，球團特別安排球員拍宣傳影片，三名從小在美國就學的「新台灣人」戴維斯、「型男射手」簡浩、陳堅恩，穿上制服直呼好新鮮，主帥麥班達透露，球員穿上制服後玩得很開心，美國不是每間學校都有制服。

璞園推出「我的制服時代」主題日。（取自璞園粉絲頁）