清奈男網》盧彥勳抱病出擊不敵俄男 無緣單打8強
2017/01/04 21:15
盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金44.748萬美元（約1439萬台幣）的印度清奈男網賽，我國第8種子盧彥勳抱病贏得開季單打首勝後，飽受流感咳嗽所苦的「寶島一哥」隔日出擊深陷苦戰，次輪4：6、3：6不敵俄羅斯新秀梅維迪夫（Daniil Medvedev），抱憾無緣8強。
高大年輕的梅維迪夫，去年法國聖雷米贏得生涯首座ATP 挑戰賽單打冠軍，並於年終首闖世界百大行列，台俄老少首度對決，33歲的盧彥勳身體不適，面對年僅20、身高198公分的俄國勁敵，拚來更加辛苦。
開賽盧彥勳逼出2個破發點，卻都未能拿下，還被俄男破了1個發球局，導致首盤拱手讓人。次盤「互破大戰」中，台灣老將雖然雙破還以顏色，卻也因為丟了4個發球局而陷入落後，總計拉鋸1小時25分鐘，直落2吞下敗仗。
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