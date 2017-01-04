MLB》芝加哥今年第一個新生兒 竟以球場命名

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊上季打破魔咒，睽違108年終於再度奪冠，當地球迷無不欣喜若狂，2017年芝加哥首名新生兒，更被她的球迷爸媽以小熊主場「Wrigley」命名。

這名名叫瑞格麗（Wrigley Rose Dalbey）的小女孩出生於美國時間1月1日早上12點12分，她身為超級小熊迷的父親艾倫（Aaron Dalbey）為她取了個非常「小熊化」的名字，因為瑞格麗就是取自於小熊主場瑞格利（wrigley field）。

「如果只是因為小熊贏得世界大賽才將我們的女兒命名成瑞格麗，應該有些人會質疑，但我希望讓大家知道，早在小熊奪冠前，我們就決定好這個名字了。」艾倫受訪時表示。