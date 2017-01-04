MLB》建仔搭機返美訓練 和郭泓志互相打氣

王建民晚間搭機返美。（記者姚介修攝）

〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕旅美投手王建民今晚啟程赴美，力拚大聯盟生涯第10個球季。經紀公司正在幫建仔尋找新球隊，建仔也說，先回美國自主訓練，未來定位是先發、後援就看球隊需要，再做調整。

王建民回台待了1個月左右，今晚帶著妻兒搭機返美，吸引上百名球迷送機，他特別感謝球迷一路支持，接下來先返美讓兒子上學，自己也會繼續訓練，備戰新球季。

從前年底開始，建仔連兩年球季後前往渥爾佛斯棒球農場佛州分校訓練，這次帶了課程返國，也跟郭泓志、鄭錡鴻一起訓練。他說，這兩年都去棒球學校調整，看自己缺乏哪些東西，從中加強，回台和郭泓志也互相打氣。