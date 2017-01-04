NBA》說好不上俠客烏龍球 歐尼爾改貼麥基醜褲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士天兵麥基（JaVale McGee）和Shaqtin' a fool（俠客烏龍球）主持人歐尼爾（Shaquille ONeal）約定，只要3場比賽沒有出現烏龍球，未來5集麥基將從烏龍球影片「逃過一劫」，不過歐尼爾今天先在推特上揶揄麥基新髮型，接著又張貼賽前麥基發現自己忘記換褲子的影片。

麥基自2011-12球季還在巫師隊時就是烏龍球常客，也是唯一一個贏得2季「Shaqtin” MVP」的球員，但他本人深受其害，也不只一次對外說過不希望因此被認為是個笨蛋。2016年結束前夕，他和歐尼爾才達成共識，在接下來3場比賽中沒出現烏龍球的話，未來5集的俠客烏龍球將看不到麥基身影。

不出幾日，麥基理了新髮型迎接2017年，然而他的髮型居然也成了歐尼爾的箭靶，歐尼爾先是在推特上張貼麥基的照片，並註解「請問一下這是啥」，還不忘標籤「給你3次機會」，相隔2小時又貼出麥基賽前忘了換褲子的舊影片。

麥基新造型。（取自推特）

麥基事後在自己推特上反擊，他貼上歐尼爾戴雞頭的照片，以及19世紀末喜劇演員威廉斯（Bert Williams）的照片比對，暗喻歐尼爾也是個喜劇演員，但用字「Coon」帶有貶低黑人喜劇演員暗諷黑人的刻板印象，不僅掀起網友熱議，也有人好奇麥基是不是真的生氣了。

麥基在推特上反擊。（取自推特）