WSBL》電信多點開花 賞台電二連敗
2017/01/04 22:47
台電林仙芳（左）與電信球員爭搶地板球。（記者王藝菘攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕電信今晚迎戰台電，在隊長王俐云攻下全隊最高15分的帶領下，以68：60順利開胡，也賞給台電2連敗。
電信昨雖不敵國泰，但已讓勁敵嚇出一身冷汗，今天迎戰台電，全隊多點開花，一路壓著對手打，終場以8分之差獲勝。
電信此役三人得分上雙，王俐云繳15分8籃板，陳晏宇14分3助攻，王維琳也有11分10籃板進帳；台電則以林仙芳拿下16分3助攻最佳，林紀妏14分8籃板次之。
此役為旅外好手潘姿吟、魏于淳兩人從WCBA歸隊後第2場比賽，潘姿吟今天替補上陣18分鐘，繳出6分2助攻2籃板，魏于淳也未先發，替補打了20分鐘拿下6分2助攻。
電信陳晏宇（圖右）原地跳投，台電球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
電信王俐云（圖中）與台電球員爭搶籃板球。（記者王藝菘攝）
台電林紀纹（右）帶球上籃，電信球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
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