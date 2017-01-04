網球》謝淑薇生日放閃 大秀愛情紅玫瑰
2017/01/04 22:54
謝淑薇。（取自謝淑薇臉書）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕1月4日正好滿31歲的職業女網選手謝淑薇，生日前夕自爆戀愛之後，隔天又在她的臉書粉絲團高調放閃，還大秀象徵愛情的火紅玫瑰，「今年過了一個很不一樣的生日，收到他從一萬公里外，偷偷安排送進我房間的花...。」果然再度引發網友熱議。
除了貼出含情脈脈低頭笑捧玫瑰的幸福照片，行事做風向來敢愛敢恨的謝淑薇，還感性留言向「他」隔空示愛：「剛剛寫完了一篇滿滿的感謝給他，因為心中充滿幸福，所以想要第一時間跟他分享，讓他知道他每一個的貼心，我都感受到了，愛，就要大聲說出來！」
正在參與布里斯本女網賽的謝淑薇，昨晚才突然於臉書PO出一張與神秘男子十指緊扣的牽手相片，並開心表示：「被追走了，我那單身的美好時光，一去就別復返了！2017年，祝福大家都跟我一樣，幸福滿滿地！」雖然兩人背對著鏡頭，似乎恩愛之情溢於言表。
謝淑薇臉書全文。（取自謝淑薇臉書）
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