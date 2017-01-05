經典賽》台灣隊當心！ 軟銀跨季14連勝洋投加入荷蘭隊

范登赫克。（資料照，路透）

〔記者林子翔／綜合報導〕世界棒球經典賽今年3月開打，台灣隊與荷蘭、南韓、以色列分在同一組。曾在日職創下跨季14連勝的軟銀隊荷蘭洋投范登赫克（Rick van den Hurk）決定加入荷蘭隊，對台灣隊來說不可忽視。

范登赫克打過美國職棒馬林魚隊、金鶯隊、海盜隊，也曾在南韓三星獅打過球，2015年他來到軟銀隊，范登赫克繳出9勝0敗、防禦率2.52的成績；去年他則繳出7勝3敗、防禦率3.84的成績。

范登赫克在2015年拿下9勝沒有吞下敗戰，去年開季五連勝，創下跨季14連勝，打破初登板以來的日職紀錄。

范登赫克身高198公分，去年最快球速有153公里，變化球最慢有89公里，速差多達64公里。他主要以速球為主，搭配滑球、曲球、變速球、指叉球，其中奪三振最多的是直球，其次為曲球。

范登赫克曾在2009年代表荷蘭隊參加世界棒球經典賽，如今二度披上國家隊戰袍，他表示目標就是放在前四強。