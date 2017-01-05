NBA》籃網三連敗 林書豪明天無法挽救

林書豪將連續缺席4場。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊官網今天宣佈，林書豪將連續缺席4場比賽，預料明天出征溜馬的比賽不會登場。

林書豪自從12月27日受傷受已缺席3場，籃網全數吞敗，明天作客東部第7的溜馬，勢必會有一番苦戰，近期表現不俗的菜鳥懷特海德（Isaiah Whitehead），將持續擔任先發控衛。