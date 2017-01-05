NBA》籃網三連敗 林書豪明天無法挽救
2017/01/05 07:50
林書豪將連續缺席4場。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕籃網隊官網今天宣佈，林書豪將連續缺席4場比賽，預料明天出征溜馬的比賽不會登場。
林書豪自從12月27日受傷受已缺席3場，籃網全數吞敗，明天作客東部第7的溜馬，勢必會有一番苦戰，近期表現不俗的菜鳥懷特海德（Isaiah Whitehead），將持續擔任先發控衛。
相關新聞
- NBA》再受傷沮喪到不想說話 林書豪觀察隊友取經
- 天天復健等歸隊 豪版《今天暫時停止》
- NBA》林書豪不在 籃網菜鳥大秀不科學彈跳力（影音）
- NBA》末節大當機籃網惜敗 教頭讚子弟兵拚勁足
- NBA》林書豪逾半季掛傷兵 感動隊友「不只是隊友」
推薦新聞
-
NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意2017/01/05 08:23
-
NBA》籃網三連敗 林書豪明天無法挽救2017/01/05 07:50
-
拓荒者作客勇士 今日賽事預告2017/01/05 07:22
-
周董看「大王」合約「他值得更多」！2017/01/05 06:00
-
「大王」漲薪400％不夠看 日職有1036％2017/01/05 06:00