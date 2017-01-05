王柏融才待490天 月薪大勝中職全壘打王20年
2017/01/05 08:10
張泰山在中華職棒締造289轟的全壘打紀錄，但月薪從未超過40萬。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕從2015年9月2日登錄一軍起，王柏融才在中華職棒待490天，就與桃猿簽5年3000萬大約，本季月薪飆升至50萬元，究竟這個數字有多誇張？可從過往中職名將調薪幅度得知。
根據今日出刊的《自由時報》報導，林智勝在La new熊和Lamigo桃猿發展12年，月薪最高43萬元，直到去年轉戰中信兄弟，月薪才衝到60萬元；周思齊、彭政閔分別在中職打滾第11、10年，月薪才突破50萬元大關，林泓育入行第8年，今年終於達到50萬元月薪。
更誇張的數據是，生涯累積289轟的中職全壘打王張泰山，職業生涯20年來不要說月薪50萬，就連40萬也沒拿過，最高月薪是2015年的38萬，如今王柏融在中職不到500天，月薪就大幅超越這位中職多項打擊紀錄保持人，足見大王的合約多麼驚人。
張泰山歷年月薪
1996年：9萬
1997年：20萬
1998年：22萬
1999年：23萬
2000年：27萬
2001年：15萬
2002年：15萬
2003年：14.5萬
2004年：21萬
2005年：28.8萬
2006年：32萬
2007年：33萬
2008年：30萬
2009年：33.1萬
2010年：32萬
2011年：21萬
2012年：28萬
2013年：30萬
2014年：36萬
2015年：38萬
相關新聞
- 中職》王躍霖夠操 勞苦功高中繼群獲加薪
- 世大運聖火傳遞火炬手海選 報名時間延長至1月20日
- 中職》王柏融新合約破三千萬史上第六人 可望破陳金鋒紀錄
- 經典賽》郭總當面懇談 陳鴻文點頭出征
- 中職》去年從缺 暴力猿今年2人登「50萬俱樂部」
推薦新聞
-
英超》阿里2記頭錘破門 熱刺終結切爾西13連勝 （影音）2017/01/05 09:08
-
MLB》美媒預測新球季 殷仔防禦率優於田中將大2017/01/05 09:01
-
MLB》罹患睪丸癌切掉一顆蛋 洛磯投手神速康復2017/01/05 08:45
-
拓荒者作客勇士 今日賽事預告2017/01/05 07:22
-
周董看「大王」合約「他值得更多」！2017/01/05 06:00