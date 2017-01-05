王柏融才待490天 月薪大勝中職全壘打王20年

張泰山在中華職棒締造289轟的全壘打紀錄，但月薪從未超過40萬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕從2015年9月2日登錄一軍起，王柏融才在中華職棒待490天，就與桃猿簽5年3000萬大約，本季月薪飆升至50萬元，究竟這個數字有多誇張？可從過往中職名將調薪幅度得知。

根據今日出刊的《自由時報》報導，林智勝在La new熊和Lamigo桃猿發展12年，月薪最高43萬元，直到去年轉戰中信兄弟，月薪才衝到60萬元；周思齊、彭政閔分別在中職打滾第11、10年，月薪才突破50萬元大關，林泓育入行第8年，今年終於達到50萬元月薪。

更誇張的數據是，生涯累積289轟的中職全壘打王張泰山，職業生涯20年來不要說月薪50萬，就連40萬也沒拿過，最高月薪是2015年的38萬，如今王柏融在中職不到500天，月薪就大幅超越這位中職多項打擊紀錄保持人，足見大王的合約多麼驚人。

張泰山歷年月薪

1996年：9萬

1997年：20萬

1998年：22萬

1999年：23萬

2000年：27萬

2001年：15萬

2002年：15萬

2003年：14.5萬

2004年：21萬

2005年：28.8萬

2006年：32萬

2007年：33萬

2008年：30萬

2009年：33.1萬

2010年：32萬

2011年：21萬

2012年：28萬

2013年：30萬

2014年：36萬

2015年：38萬