NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意
2017/01/05 08:23
林書豪本季傷病不斷。（歐新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕當林書豪因傷缺陣，菜鳥控衛懷特海德（Isaiah Whitehead）正在一步步站穩NBA，根據聯盟最新排行，懷特海德位居新秀榜第6位，讓總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對他大為讚賞。
由於林書豪本季傷痛不斷，去年的第42順位新秀懷特海德獲教練團提拔先發控衛，逐漸打出身手，不但助攻數位居新秀排名第3、火鍋也排在新秀第4，讓亞特金森大讚，「他的成長令人驚艷，現在他在場上的時候，我們感到很舒服。」
亞特金森坦言一開始對懷特海德有些質疑，「開季第一週的時候，我會想這孩子準備好了嗎？將會是段很辛苦的過程。」但看到懷特海德逐漸成長，讓亞總心裡滿是期待。
另外，去年第20順位新秀雷佛特（Caris LeVert）雖然尚未入選新秀排行榜，但相當受到籃網期待，本季平均4.3分的他在傷勢復元後逐漸適應球隊節奏。
懷特海德的表現漸入佳境。（法新社）
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