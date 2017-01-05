NBA》裁判報告惹人厭 裁判工會也不挺

NBA裁判工會發聲明反對裁判報告。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA的裁判報告最近引發各界討論，不僅多名球員與教練都不喜歡裁判報告，現在連裁判們也發出聲明表示，希望裁判報告能被廢除或是經過改革再實施。

NBA在2015年開始實施裁判報告，僅適用於比賽最後2分鐘，比數差距在5分內，或比賽進入延長賽時。裁判報告會檢視最後2分鐘內的所有判罰，以及是否有誤判情形出現。聯盟當初制定此項政策，目的是為了讓比賽更加透明乾淨，但執法的裁判們可不認為聯盟的做法能發揮作用。

為了回應最近關於裁判報告的討論，NBA裁判工會今日發表聲明，並表示兩分鐘報告應該被廢除或是重新擬定。

NBA裁判工會聲明：

1. 最後兩分鐘報告對於比賽結果是沒有影響的。

2. 這份報告會加深外界對裁判的敵意，因為焦點永遠只關注在裁判錯誤的判決上。

3. 雖然裁判報告的目的是要促進理解以及確實性，但在實施近兩年後，並沒有證據顯示這些問題有改善。

4. 專注在統計數據上，能促進統計以及比賽導向，更能讓比賽公平競爭。

裁判工會也表示，對於外界的批評沒有任何意見，但他們認為聯盟的兩分鐘報告並不是一個好辦法。而NBA中包括杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、勇士教頭柯爾（Steve Kerr）等人也都表明不喜歡裁判報告。