英超》阿里2記頭錘破門 熱刺終結切爾西13連勝 （影音）
2017/01/05 09:08
〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第20輪，熱刺主場迎戰切爾西。熱刺攻擊中場阿里（
上半場傷停補時階段，熱刺中場艾利克森（Christian Eriksen）吊傳禁區，阿里禁區內甩頭攻門，把球頂進球門。下半場開始後不久，第54分鐘，又是艾利克森吊傳禁區，阿里這次面對2名防守球員，再度把球頂進，熱刺以2：0領先到最後。
阿里本季在聯賽只花19場比賽就攻進第10球，遠勝自己上季33場聯賽才攻進第10球的效率。除此之外，阿里也寫下連續3場比賽梅開二度的紀錄，也成為本季聯賽首位以頭錘攻破切爾西大門的球員。
熱刺主場球迷陷入瘋狂。（路透社）
阿里頂進第1球。（法新社）
阿里頂進第2球。（路透社）
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