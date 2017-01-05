英超》阿里2記頭錘破門 熱刺終結切爾西13連勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第20輪，熱刺主場迎戰切爾西。熱刺攻擊中場阿里（ Dele Alli）分別在上下半場各進1球，率隊擊敗切爾西，終止對手的聯賽13連勝。賽後熱刺積分42分，靠著淨勝球優勢升上聯賽第3名。

上半場傷停補時階段，熱刺中場艾利克森（Christian Eriksen）吊傳禁區，阿里禁區內甩頭攻門，把球頂進球門。下半場開始後不久，第54分鐘，又是艾利克森吊傳禁區，阿里這次面對2名防守球員，再度把球頂進，熱刺以2：0領先到最後。

阿里本季在聯賽只花19場比賽就攻進第10球，遠勝自己上季33場聯賽才攻進第10球的效率。除此之外，阿里也寫下連續3場比賽梅開二度的紀錄，也成為本季聯賽首位以頭錘攻破切爾西大門的球員。

熱刺主場球迷陷入瘋狂。（路透社）

阿里頂進第1球。（法新社）

阿里頂進第2球。（路透社）