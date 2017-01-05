NBA》會談失敗 朗度持續坐冷板凳
2017/01/05 11:14
朗度近期都坐在板凳區觀賽。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛隊後衛郎度（Rajon Rondo）遭教練冷凍後，試圖與公牛總經理佛曼（Gar Forman）談「未來」，但結果卻不如預期。
朗度持續遭到教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）的冷凍，今日對上騎士一役，依舊沒有上場。而朗度前幾日也找上球團總經理會談，想釐清問題，但今日朗度表示，問題依舊沒有解決。
朗度今日接受ESPN的採訪時表示，這次會談並沒有一個明確的結果，日後會再找機會與球團重新對話。而當被問到能否適應在板凳區無法先發的日子時，朗度表示，只想打好比賽並持續讓自己更好。
而隊友魏德（Dwyane Wade）則認為朗度的問題在於，連在休息室時都無法放鬆，「他現在打球並不開心，但他是一個好隊友。」不過魏德也不願對朗度與教練間的衝突多做回應。
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