NBA》火箭12月一飛衝天 丹東尼獲選最佳教頭

火箭教練丹東尼（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕12月份的最佳教練出爐，這次是由近期拿下五連勝的火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）以及穩居東部第二的暴龍教練凱西（Dwane Casey）獲得。

火箭在12月的第一場比賽中，就以二度延長賽氣走西部第一的勇士，打出一個好的開始。火箭的三分球命中率也是全聯盟最高，每場平均可投進16.4顆。而丹東尼的帶領下，火箭在上個月取得15勝2敗的亮眼成績，隊上球員哈登（James Harden）也獲選為12月最佳球員。目前火箭戰績27勝9敗，在西部排名第三。

而暴龍在12月取得10勝4敗，並有兩次四連勝的紀錄。而在12月3日對上老鷹的比賽中，更是創下比分差距最大的比賽，足足贏了老鷹44分。而這些輝煌成績，暴龍教頭凱西功不可沒。暴龍目前戰績23勝11負，在東部排名僅次於上屆冠軍騎士。

暴龍教練凱西（資料照，美聯社）