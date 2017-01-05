MLB》罹患睪丸癌切掉一顆蛋 洛磯投手神速康復
2017/01/05 08:45
洛磯投手貝提斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕洛磯投手貝提斯（Chad Bettis）去年11月被診斷患有睪丸癌，因此他毅然決然接受手術，如今他康復順利，目標有望趕上2月春訓。
貝提斯表示自己目前狀況很好，醫生在去年12月22日跟他說體內沒有癌細胞，也沒有轉移，「我覺得這像是得到聖誕禮物。」貝提斯已經開始在休賽季進行投球訓練計畫。
現年27歲的貝提斯被診斷患有睪丸後，他在去年11月29日接受手術，並切除一個睪丸。如今已經康復，貝提斯也說這不會影響他的生育能力，他與妻子的第一個小孩將在三月出生。
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