MLB》美媒預測新球季 殷仔防禦率優於田中將大

美媒預測陳偉殷今年將從谷底大反彈。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷去年投出生涯最慘澹球季，今年馬林魚痛失費南德茲（Jose Fernandez）後，勢必得扛下王牌責任，好消息是美媒預測他將從谷底大反彈，可望再次迎接10勝以上的球季。

據美國媒體《FanGraphs》預測顯示，陳偉殷今年戰績會是11勝10敗，防禦率僅3.80。其中，被全壘打比例大幅下修，從每9局被轟1.61發全壘打降至1.07發是反彈主因。此外，殷仔的數據也是馬林魚全隊先發最佳。

有趣的是，洋基日籍王牌田中將大的成績被下修，去年防禦率3.07的他，今年預計升至3.83，比陳偉殷的預測防禦率還要高。兩人今年季後都有逃脫合約的權利，若成績好有機會再進入自由市場撈大約。

馬林魚先發預測：

陳偉殷 11勝10敗 防禦率3.80

沃奎茲 9勝10敗 防禦率4.09

康利 8勝9敗 防禦率4.14

柯勒 8勝9敗 防禦率4.40

尼可力諾 7勝9敗 防禦率4.49

洛克 5勝6敗 防禦率4.24