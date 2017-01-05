圍棋》曾嗆「AlphaGo贏不了我」 中國冠軍吞敗後送醫

柯潔敗給「Master」後住進醫院。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕神秘圍棋大師「Master」最近在網路上橫掃60勝引發關注，連續擊敗台灣世界冠軍周俊勳、韓國世界冠軍朴廷桓、中國世界冠軍柯潔等高手，其中曾霸氣嗆能輕鬆擊敗「AlphaGo」的柯潔，昨天敗北後因急性腸胃炎首度住進醫院。

「Master」昨天自曝身份就是「AlphaGo」，並由台灣博士黃士傑代為執子，先前在韓國名將李世石不敵這項人工智慧後，柯潔曾嗆「就算AlphaGo戰勝了李世石，但它贏不了我。」

沒想到柯潔昨對上「Master」，在一度領先的情況下發生誤判造成落敗，隨後幾小時柯潔在微博上貼文，表示自己得了急性腸胃炎，首度住進醫院。

他在與「Master」對戰前曾感慨貼文，表示人類數千年的實戰演練進化，但電腦卻告訴人類全是錯的，但他仍向人工智慧霸氣宣戰，「從現在開始，我們棋手將結合電腦，進入全新的領域，新的風暴即將來襲，我將盡所有智慧終極一戰。」