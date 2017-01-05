網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強

〔體育中心／綜合報導〕卡達公開賽展開第2輪的比賽，大會第2種子喬科維奇（Novak Djokovic）只花了72分鐘就以6：3、6：4輕取阿根廷選手塞巴洛斯（Horacio Zeballos）晉級8強。喬科維奇下一場的對手是捷克38歲老將史戴潘尼克（Radek Stepanek）。

喬科維奇與塞巴洛斯這場是首度交手，塞巴洛斯的世界排名第71名，本週通過資格賽晉級正賽。開賽後，喬科維奇很快地破發後以4：1領先，並以6：3先下一城。第2盤塞巴洛斯試圖反擊，但關鍵時刻無力搶下局點，反而被喬科維奇再拿一盤。

「我試著在一開賽就保持專注，第一盤的感覺比上一輪好多了，」喬科維奇說，「塞巴洛斯的攻擊意識令我吃驚，這是場好比賽，我想我獲勝是因為發球狀態還不錯。」

談到下一輪對手史戴潘尼克，喬科維奇表示：「我們彼此熟識，他是我最好的朋友之一。他總是以穩定表現讓大家驚豔不已。」

喬科維奇。（路透社）