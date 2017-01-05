NBA》字母哥絕殺球致勝 尼克苦吞六連敗（影音）
2017/01/05 11:41
〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰公鹿，力圖中止連敗，但在最後8秒時，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）投進絕殺致勝球，斷送尼克獲勝希望，終場尼克104：105飲恨敗北，尼克也吞下六連敗。
原本打完前三節，尼克還有14分的領先，但第四節並沒有把握領先優勢，僅得17分，並在最後關鍵沒能守住公鹿攻勢，最後只得將勝利拱手讓人。
尼克波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今日持續缺陣，安東尼（Carmelo Anthony）拿下全場最高30分，並有11籃板7助攻。羅斯（Derrick Rose）則有15分4助攻，諾亞（Joakim Noah）拿下8分16籃板。
公鹿此役以一分險勝，字母哥功不可沒，不僅投進致勝球，還攻下27分13籃板。孟羅（Greg Monroe）也有18分9籃板的表現，J.帕克（Jabari Parker）則進帳15分。
字母哥投進絕殺致勝球，率公鹿以105：104戰勝尼克。（法新社）
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