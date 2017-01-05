NBA》小瑞佛斯轟28分 助快艇逆轉勝灰熊
2017/01/05 14:50
小瑞佛斯攻下28分，率快艇以115：106擊退灰熊。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇今日在自家主場坐鎮，迎戰強敵灰熊，打完上半場原先還落後10分，不過靠著小瑞佛斯（Austin Rivers）攻下本季新高28分，成功逆轉比賽，終場115：106擊退灰熊。
快艇上半場表現欠佳，但第三節回神，猛攻36分，成功將比分超前，再加上出手命中率高達50.7%，高於灰熊的43.3%，順利贏得比賽，拿下近期二連勝。
快艇一哥保羅（Chris Paul）此役尚未回歸，但總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，保羅預計會在7日對上國王一役中復出。本場小瑞佛斯攻下全場最高28分以及7助攻，表現亮眼。喬丹（DeAndre Jordan）則進帳18分、20籃板，克勞佛德（Jamal Crawford）挹注22分。
反觀灰熊，下半場防守不利，讓對手連得11分，將領先位置拱手讓人。而球員以M.加索（Marc Gasol）的23分為全隊最高，康利（Mike Conley）則有17分、12助攻、7籃板的進帳，老將卡特（Vince Carter）也挹注11分、7籃板。
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