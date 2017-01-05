NBA》籃網簽豪取代他 神奇傑克宣告強勢復出

J.傑克即將回歸NBA。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕前籃網當家控衛J.傑克（Jarrett Jack）即將復出，根據《ESPN》記者Marc Stein透露，J.傑克將舉辦公開試訓，引起許多球隊的興趣。

J.傑克在去年1月3日因右膝前十字韌帶撕裂整季報銷，季後籃網將他釋出，留下12.8分、7.4助攻、4.3籃板、1.1抄截的平均數據。

籃網去年與林書豪簽下3年3800萬美元（約新台幣12億）的合約後，J.傑克一度在推特上發文引起熱議，不過他隨後解釋並非針對林書豪。

除了J.傑克即將復出，前熱火冠軍控衛查莫斯（Mario Chalmers）也在為重返NBA努力，2人可望獲得欠缺控衛戰力的球隊青睞，而現階段戰績不佳的籃網、七六人、灰狼、小牛等隊都被點名需補強適當的控衛。