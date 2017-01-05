NBA》慘敗湖人沒關係 帕森斯賽後約卡戴珊最正小妹
2017/01/05 10:48
〔體育中心／綜合報導〕灰熊前一戰在洛杉磯以102：116慘敗給湖人，僅拿下2分2籃板的「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）賽後心情不受影響，與好萊塢名媛卡戴珊家族中的超模小妹珍娜（Kendall Jenner）相約吃消夜，約會過程全被媒體拍到。
據美國《每日郵報》報導，帕森斯與珍娜在賽前就被拍到相約逛千萬名車賓利（Bentleys），晚間的比賽珍娜更是看完全場，賽後2人相約在好萊塢一間餐廳吃消夜，似乎正在戀愛ing。
帕森斯2014年就曾與珍娜傳過緋聞，去年10月甩掉超模女友伽姆（Toni Garrn），結束長達1年半的感情，而珍娜這2年曾先後與湖人球員羅素（D'Angelo Russell）、克拉克森（Jordan Clarkson）傳過緋聞。
灰熊陣中年薪第二高的帕森斯，本季領2200萬美元（約新台幣7億），但受到傷病影響至今只出賽12場，平均每場5.3分、2.3籃板的成績明顯與身價不符。
帕森斯前一場對湖人只拿下2分2籃板。（美聯社）
珍娜（美聯社）
相關新聞
- NBA》火箭12月一飛衝天 丹東尼獲選最佳教頭
- NBA》裁判報告惹人厭 裁判工會也不挺
- NBA》籃網簽豪取代他 神奇傑克宣告強勢復出
- NBA》魏少丟球打中裁判頭部 領到技術犯規（影音）
- NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意
推薦新聞
-
NBA》向「手槍」致敬 老鷹退休馬拉維奇球衣 （影音）2017/01/05 11:15
-
NBA》慘敗湖人沒關係 帕森斯賽後約卡戴珊最正小妹2017/01/05 10:48
-
NBA》格林拿大三元 杜蘭特趁機酸魏少刷數據2017/01/05 10:46
-
NBA》贏不了就加入！「魔獸」自噓娛人展幽默2017/01/05 10:45
-
NBA》魏少差2助攻又大三元 雷霆捕黃蜂遭螫傷2017/01/05 10:43