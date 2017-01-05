NBA》慘敗湖人沒關係 帕森斯賽後約卡戴珊最正小妹

〔體育中心／綜合報導〕灰熊前一戰在洛杉磯以102：116慘敗給湖人，僅拿下2分2籃板的「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）賽後心情不受影響，與好萊塢名媛卡戴珊家族中的超模小妹珍娜（Kendall Jenner）相約吃消夜，約會過程全被媒體拍到。

據美國《每日郵報》報導，帕森斯與珍娜在賽前就被拍到相約逛千萬名車賓利（Bentleys），晚間的比賽珍娜更是看完全場，賽後2人相約在好萊塢一間餐廳吃消夜，似乎正在戀愛ing。

帕森斯2014年就曾與珍娜傳過緋聞，去年10月甩掉超模女友伽姆（Toni Garrn），結束長達1年半的感情，而珍娜這2年曾先後與湖人球員羅素（D'Angelo Russell）、克拉克森（Jordan Clarkson）傳過緋聞。

灰熊陣中年薪第二高的帕森斯，本季領2200萬美元（約新台幣7億），但受到傷病影響至今只出賽12場，平均每場5.3分、2.3籃板的成績明顯與身價不符。

帕森斯前一場對湖人只拿下2分2籃板。（美聯社）

珍娜（美聯社）