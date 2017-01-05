MLB》「包爺」乏人問津 費城人也不要

包提斯塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）季後投入自由市場，曾開價4年1億美元（約新台幣31億元），但卻沒有下文，先前傳出有興趣的費城人隊也可能會退出。

《Fox Sports》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，費城人想從自由市場網羅一名打擊好手，曾鎖定包提斯塔，但不想花太多錢。根據消息來源透露，費城人不願為了簽包提斯塔而失去一個選秀權。

包提斯塔上季陷入低潮，116場出賽打擊率只有2成34，22轟是7年來最少，加上形象鮮明，去年底拒絕藍鳥1720萬美元的合格報價，投身自由市場尋求大約，卻嚇跑許多球隊，包提斯塔只好回頭找藍鳥談約，但還沒有消息。

包提斯塔。（資料照，法新社）