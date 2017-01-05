NBA》贏不了就加入！「魔獸」自噓娛人展幽默

〔記者林宗偉／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）今率老鷹開拔至奧蘭多客戰，儘管已經離開魔術隊近5年，但地主球迷依舊見他一次噓一次，豪爾德眼見無法跟全場粉絲為敵，一向幽默的他，乾脆也跟著起哄噓起自己。

這段影片也被美媒瘋傳，只是最有趣的部份是，豪爾德儘管想自噓娛人，但當他望向一旁的魔術畢勇伯（Bismack Biyombo）想「討拍」，對手倒是一點都沒發現他的幽默。