NBA》向「手槍」致敬 老鷹退休馬拉維奇球衣 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕據亞特蘭大當地媒體《AJC》報導，老鷹將在本季舉行傳奇名將「手槍」（Pistol）馬拉維奇（Pete Maravich）的44號球衣，日期還沒有確定，這將是老鷹隊史第5件退休球衣。馬拉維奇曾5度入選NBA明星賽，是NBA歷史50大球星，並在1987年入選名人堂。1988年1月6日，馬拉維奇在打街頭籃球時因心臟衰竭去世，享年僅40歲。

馬拉維奇曾效力過3支球隊，1970-74年效力老鷹，1974-80年曾效力紐奧良/猶他爵士隊，1980年被爵士釋出，轉到塞爾提克隊，但最後因為膝傷被迫退休。他在爵士的7號球衣已經被猶他爵士與紐奧良鵜鶘退休。

馬拉維奇為老鷹效力302場比賽，平均出戰37.2分鐘，得到24.3分、5.6助攻、4.2籃板，投籃命中率44.8%。老鷹隊過去曾退休4件球衣，分別是佩提特（Bob Pettit，9號）、哈德森（Louis Hudson，23號）、威金斯（Dominique Wilkins，21號）、穆湯波（Dikembe Mutombo，55號）。

影音：1977年2月25日，馬拉維奇面對尼克隊砍下68分

效力老鷹的馬拉維奇。（取自NBA）

在爵士打出生涯高峰。（取自NBA）

最後一季轉到塞爾提克。（取自NBA）