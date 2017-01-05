NBA》魏少差2助攻又大三元 雷霆捕黃蜂遭螫傷

魏斯布魯克。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近期得連3客戰的雷霆，今開拔至夏洛特撒網，本季已拿下16次「大三元」的主將魏斯布魯克（R. Westbrook），今又繳出33分、15籃板、8助攻的高水準成績，無奈球隊仍以112：123遭到黃蜂螫傷。

此役雙方打得糾纏，直到第四節開始，雷霆仍僅以88：87微幅領先，不過黃蜂逐漸拉開差距，最多一度反超達10分，終場就順利為地主球迷守下勝利，也止住2連敗。

NBA史上僅有「大O」羅柏森（Oscar Robertson）在1961-62年球季完成「場均大三元」成就，ESPN近日預估，已拿下16次大三元的魏少，還得締造41次壯舉才能追上傳奇，但以目前的效率來看，魏少最終可能僅拿38次大三元。