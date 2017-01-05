日職》失去古巴砲手 羅德找殷仔前隊友補火力
2017/01/05 11:24
帕雷德斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕羅德失去古巴好手戴斯潘（Alfredo Despaigne）後，積極尋找強打，今正式發表網羅在大聯盟累積20轟的前費城人選手帕雷德斯（Jimmy Paredes）。
帕雷德斯在大聯盟生涯待過太空人、皇家、金鶯、藍鳥、費城人，曾與我國旅美好手陳偉殷在金鶯時當過隊友，他在2015年繳出10轟、42分打點、2成75的打擊率，可說是他的生涯年。但2016年表現欠佳，先後待過藍鳥、費城人，僅繳出2成22打擊率、5轟。帕雷德斯在大聯盟生涯累積20轟，平均打擊率為2成51。
羅德為續留古巴好手戴斯潘，開出3年12億日圓（約新台幣3.29億元）價碼，但對方遲未點頭，雙方交涉決裂。羅德為了補打擊火力，今宣布網羅帕雷德斯，他不但內、外野可守，還是左右開弓，球團期待他是「長距離砲」。
帕雷德斯。（資料照，法新社）
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