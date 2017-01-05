NBA》末節嚇出冷汗 老鷹力克魔術奪4連勝

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客奧蘭多，與魔術進行本季第2次交手。雖然第4節老鷹一度領先16分，但被魔術追到4分差距。關鍵時刻，老鷹靠貝茲莫（Kent Bazemore）與米爾塞普（Paul Millsap）率隊打出21：5攻勢，一舉拉開差距。終場以111：92報了上個月輸球的一箭之仇，也拿下最近的4連勝、近13比賽的第9勝。

上半場老鷹投籃命中率來到55%，先發5人更是高達6成（28投17中），讓魔術防不勝防。魔術隊內得分王富尼耶（Evan Fournier）今天剛復出，以替補身分回到場上，30分鐘內攻下14分。

豪爾德（Dwight Howard）在奧蘭多面對前東家毫不手軟，先是搶下2個進攻籃板，後來在比數膠著時罰進2球，幫助老鷹取得94：87的領先。老鷹在末節尾聲靠貝茲莫與米爾塞普各投進1個三分球，將比數改寫為106：89，提前鎖定勝局。

施洛德（Dennis Schroder）拿下全場最高的18分，貝茲莫得到17分，米爾塞普得到16分；魔術吞下4場比賽以來的第3敗，裴頓（Elfrid Payton）與戈登（Aaron Gordon）各拿下15分。

「我們得對自己更有信心，」魔術總教練沃格爾（Frank Vogel）說，「或許我們不夠好，或許我們是支今天贏球明天輸球的隊伍，但我不相信我們是這樣。我認為我們能表現的夠好，但球員們也必須相信自己。」

施洛德。（美聯社）

豪爾德。（USA Today）