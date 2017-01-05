NBA》詹姆斯病體初癒砍31分 騎士仍遭公牛撞翻

詹姆斯。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士今在主場迎戰公牛，儘管主將詹姆斯病體初癒就披掛上陣，還砍下31分、8籃板、7助攻，仍然無法帶來勝利喜悅，球隊終場94：106吞敗，也讓近期三連勝告一段落。

上回作客風城，騎士詹姆斯願賭服輸，遵照當初與公牛魏德的賭注，穿著拿MLB芝加哥小熊隊服亮相，想不到比賽跟著漏氣吞敗。

此役詹姆斯主場再碰老冤家，賽前雖然為感冒所擾，無損詹皇威武，他前兩節就砍下14分、5助攻、4籃板，只是公牛板凳火力更猛，砍下30分助隊上半場結束仍以52：46保有優勢。

易籃後，騎士苦苦追趕，始終未能超前，公牛最後便以12分之差收下2連勝，全隊則有6人得分上雙，以主將巴特勒（J.Butler）的20分最高。

巴特勒（右）。（USA Today Sports）