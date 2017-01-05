NBA》熱火傷兵再添一枚 溫斯洛本季報銷

溫斯洛將動右肩手術，本季報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火本季戰況不佳，今天又傳出一件壞消息，前鋒溫斯洛（Justise Winslow）將要接受手術，而剩下來的賽季也將不會上場。

熱火今日在官方推特上宣布，溫斯洛因肩關節撕裂傷，明天將要動右肩手術，溫斯洛本季也宣告報銷。

今年才20歲的溫斯洛本季出賽18場，平均可得10.9分、5.2籃板。而剩下的賽季少了防守王溫斯洛，對於目前在東部排名第13的熱火可說是雪上加霜。

熱火本季傷兵不斷，包括波許（Chris Bosh）、威特斯（Dion Waiters）以及麥克羅伯茲（Josh McRoberts）等人都先後列入傷兵名單。所幸威特斯復原良好，今天已經復出對戰國王，先前眼睛受傷的「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）也即將回歸場上。