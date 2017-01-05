NBA》全能賈斯汀 湖人球場飆進「Logo Shot」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大賈斯汀（Justin Timberlake）不僅能歌善舞，就連籃球界最夯的「Logo Shot」都能來一手，前一場湖人迎戰灰熊的比賽前，賈斯汀在球場中間投進一顆特大號三分球，他將影片貼到個人Instagram上與眾多粉絲分享，短短一天就吸引近300萬次的點閱。

Justin Timberlake（@justintimberlake）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 3 11:33下午 PST 張貼