NBA》魏少扔球砸到裁判 「我不是不尊重比賽的人」
2017/01/05 13:41
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在客場不敵黃蜂，第一節剩3分13秒時雷霆喊出暫停，魏斯布魯克（Russell Westbrook）不小心把球丟到裁判麥達克斯（Tre Maddox）的頭，因此被另一名裁判巴爾納奇（Brent Barnaky）吹技術犯規，這也是他本季第10個技術犯規。
魏少賽後接受採訪時說，自己不是故意的：「我有走過去叫他，他轉身看了看我，什麼也沒說，我不知道現在該跟你們（記者）說什麼，我不是故意那麼做的。我不是那種人，今後永遠不會不尊重比賽，不會再扔球砸裁判。因為這樣得到1次技術犯規，我有點傻眼，但我還是得接受判決。」
魏斯布魯克（右）與裁判柯賓（左）說明非故意。（法新社）
相關新聞
- NBA》格林拿大三元 杜蘭特趁機酸魏少刷數據
- NBA》魏少差2助攻又大三元 雷霆捕黃蜂遭螫傷
- NBA》末節嚇出冷汗 老鷹力克魔術奪4連勝
- NBA》全能賈斯汀 湖人球場飆進「Logo Shot」（影音）
- NBA》字母哥絕殺球致勝 尼克苦吞六連敗（影音）
推薦新聞
-
趁對手之危 美式足球員背後偷摸蛋蛋（影音）2017/01/05 14:42
-
NBA》柯瑞、杜蘭特合拿65分 勇士13顆三分球轟垮拓荒者2017/01/05 14:20
-
MLB》年度最變態滑球 他的「觸身三振」當選2017/01/05 14:11
-
NBA》熱火傷兵再添一枚 溫斯洛本季報銷2017/01/05 13:42
-
NBA》魏少扔球砸到裁判 「我不是不尊重比賽的人」2017/01/05 13:41