NBA》魏少扔球砸到裁判 「我不是不尊重比賽的人」

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在客場不敵黃蜂，第一節剩3分13秒時雷霆喊出暫停，魏斯布魯克（Russell Westbrook）不小心把球丟到裁判麥達克斯（Tre Maddox）的頭，因此被另一名裁判巴爾納奇（Brent Barnaky）吹技術犯規，這也是他本季第10個技術犯規。

魏少賽後接受採訪時說，自己不是故意的：「我有走過去叫他，他轉身看了看我，什麼也沒說，我不知道現在該跟你們（記者）說什麼，我不是故意那麼做的。我不是那種人，今後永遠不會不尊重比賽，不會再扔球砸裁判。因為這樣得到1次技術犯規，我有點傻眼，但我還是得接受判決。」

魏斯布魯克（右）與裁判柯賓（左）說明非故意。（法新社）